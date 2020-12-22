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На Донбассе боевики дистанционно минировали позиции украинских военных

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе боевики предприняли попытку дистанционного минирования позиций украинских военных вблизи Водяного. Всего с начала суток боевики пять раз нарушали режим прекращения огня.

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Об этом сообщили на брифинге в пресс-службе Министерства обороны.

Так, противник для дистанционного минирования позиций украинских военных использовал переносной комплекс минирования. Кроме этого боевики вблизи Водяного вели огонь из 122-миллиметровой артиллерийской системы, а также ручных станковых противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении противник совершил обстрел украинских позиций из 82-миллиметровых минометов возле Луганского, а также из 120-миллиметровых минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

"В результате вражеских обстрелов, потерь среди украинских подразделений нет", - отметили в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреливали позиции Объединенных сил. Ранения получили двое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области в плен к пророссийским боевикам попал украинский военнослужащий.

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