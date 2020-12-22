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На Донбасі бойовики дистанційно мінували позиції українських військових

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі бойовики зробили спробу дистанційного мінування позицій українських військових поблизу Водяного. Всього з початку доби бойовики п'ять разів порушували режим припинення вогню.

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Про це повідомили на брифінгу у прес-службі Міністерства оборони.

Так, противник для дистанційного мінування позицій українських військових використовував переносний комплекс мінування. Крім цього бойовики поблизу Водяного вели вогонь з 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних станкових протитанкових гранатометів.

На Луганському напрямку противник здійснив обстріл українських позицій з 82-міліметрових мінометів біля Луганського, а також з 120-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Південного.

"В результаті обстрілу ворожих, втрат серед українських підрозділів немає", - зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил. Поранення отримали двоє українських військових.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області в полон до проросійських бойовиків потрапив український військовослужбовець.

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