На Донбассе боевики девять раз открывали огонь, стреляли из тяжелых минометов

В воскресенье, 31 января, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь из миномета 120-го калибра, автоматических станковых, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что для корректировки огня российские наемники использовали беспилотный летательный аппарат типа "крыло", который вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Неподалеку Лебединского противник осуществил провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, возле Песок - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного зафиксировано несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Утром 31 января сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранены двое украинских военных.

Также глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил, что проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация.