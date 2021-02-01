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На Донбасі бойовики дев'ять разів відкривали вогонь, стріляли з важких мінометів

Автор: Артур Родивилов

У неділю, 31 січня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", поблизу Водяного на Приазов'ї противник відкривав вогонь з міномета 120 калібру, автоматичних гранатометів, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що для коректування вогню російські найманці використовували безпілотний літальний апарат типу "крило", який вчасно був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби, що зробило неможливим його подальше застосування.

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Неподалік Лебединського противник здійснив провокаційний обстріл з мінометів 82 калібру, біля Пісок - з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного зафіксовано кілька черг у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - ще й з великокаліберного кулемета.

З початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового і підствольного гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 30 січня на Донбасі було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів поранено двох українських військових.

Також глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук зазначив, що проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація.

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