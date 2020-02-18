На Донбассе боевики весь день били из танков и минометов

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

В течение дня боевики совершили 18 обстрелов

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 февраля незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120 мм и 82 мм минометов, вооружения танка, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

17 обстрелов боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Также НВФ атаковали позиции оперативно-тактической группировки "Восток".

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", - сообщили в пресс-центре ООС, добавив, что украинские военные дали оккупантам "адекватный огневой ответ".

Во время вражеских атак ранения получили трое украинских военных, один погиб. Еще двое военнослужащих получили боевые травмы. По данным пресс-центра, во время атаки боевики потеряли четырех человек, еще 6 получили тяжелые ранения.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

Накануне украинская разведка сообщала, что Россия сняла ограничения для боевиков на режим прекращения огня. В частности, передовым формированиям так называемых "ДНР" и "ЛНР" позволили вести обстрел украинских позиций.