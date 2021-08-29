На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: двое военных ранены

С начала текущих суток пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Боевики четыре раза открыли огонь по позициям украинских военнослужащих:
"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба ООС.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины с начала суток разминировали 6 гектаров территории и уничтожили 137 взрывоопасных предметов.