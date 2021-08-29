На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС: двоє військових поранені

З початку поточної доби проросійські бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів постраждали двоє українських військовослужбовців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Бойовики чотири рази відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців:
"В результаті обстрілів російсько-окупаційних військ 2 військовослужбовці Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров’я одного пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий, іншого - задовільний", - відзначає пресслужба ООС.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України з початку доби розмінували 6 гектарів території та знищили 137 вибухонебезпечних предметів.