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На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: двое военных ранены

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Донбасс, Воскресенье 29 августа 2021 17:38
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: двое военных ранены Фото: на Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. В результате обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Боевики четыре раза открыли огонь по позициям украинских военнослужащих:

  • неподалеку от Широкино - вели обстрел из минометов 120-го калибра;
  • рядом с Золотым-4 - противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи с населенным пунктом Причепиловка - боевики обстреливали из подствольных гранатометов.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба ООС.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины с начала суток разминировали 6 гектаров территории и уничтожили 137 взрывоопасных предметов.

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