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На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 18:27
На Донбассе боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции украинских военных в районе населенных пунктов Опытное и Пески

На Донбассе с начала суток, 25 мая, враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил у населенных пунктов Опытное, Пески.

Потерь среди украинских защитников нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, от начала текущих суток, 25 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных сил. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в пятницу погиб украинский военный. В течение суток боевики 17 раз обстреляли позиции О'объединенных сил, при этом враг применял вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

В Минобороны подтвердили потери на Донбассе На Донбассе в пятницу погиб украинский военный
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