На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції українських військових в районі населених пунктів Опитне і Піски

На Доннбасі з початку доби, 25 травня, ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Всі обстріл відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Тут противник вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у населених пунктів Опитне, Піски.

Втрат серед українських захисників немає. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 25 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних сил.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі в п'ятницю загинув український військовий. Протягом доби бойовики 17 раз обстріляли позиції Про'єднаних сил, при цьому ворог застосовував озброєння, яке заборонено мінськими угодами.