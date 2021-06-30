На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины": применяли гранаты и минометы
На Донбассе с начала 30 июня зафиксировано четыре нарушения пророссийскими боевиками режима прекращения огня. Они обстреливали позиции ООС из минометов и противотанковых гранатометов.
Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины.
"За текущие сутки, 30 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.
Так, возле населенного пункта Золотое-4 боевики применяли ручные противотанковые гранаты, а в районе Новоселовки - станковые гранатометы.
Неподалеку от Новгородского боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов 82-клалибра.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10". БПЛА пересек линию разграничения и был подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
По всем фактам нарушения "тишины" боевиками украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Напомним, ранее боевики не пропускали ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники.