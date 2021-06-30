На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші": застосовували гранати і міномети
На Донбасі з початку 30 червня зафіксовано чотири порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню. Вони обстрілювали позиції ООС з мінометів і протитанкових гранатометів.
Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) України.
"За поточну добу, 30 червня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню", - наголошується в повідомленні.
Так, біля населеного пункту Золоте - 4 бойовики застосовували ручні протитанкові гранати, а в районі Новоселівки - станкові гранатомети.
Неподалік від Новгородського бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів 82-клалібра.
У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10". БПЛА перетнув лінію розмежування і був пригнічений засобами РЕБ.
Бойових втрат серед українських військових немає.
За всіма фактами порушення "тиші" бойовиками українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ.
Нагадаємо, раніше бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі і глушили безпілотники.