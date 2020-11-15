На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины", использовали гранатометы

На Донбассе за прошедшие сутки боевики трижды обстреляли позиции украинских военных, еще один раз нарушили режим "тишины" сегодня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вчера противник в обеденное время применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного. Вечером боевики продолжили провокации рядом с Водяным и Приазовьем.

"На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено", - сообщили в ООС.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили перемирие, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов не было", - добавили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.

Также сообщалось, что Украина дополнила план по урегулированию ситуации на Донбассе.