На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

В четверг, 30 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, незаконные вооруженные формирования во время обстрелов применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На все обстрелы украинские военнослужащие давали адекватный ответ со штатного вооружения. Оккупанты, почувствовав на себе решимость и мужество наших воинов, прекращали свои провокационные действия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку Павлополя и Песок.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Кроме того, оккупационные администрации на неподконтрольной части Донбасса скрывают реальную информацию о заболеваемости COVID-19, где уже более 400 зараженных, а больницы переполнены.