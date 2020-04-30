На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

У четвер, 30 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, незаконні збройні формування під час обстрілу застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На всі обстріл українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Окупанти, відчувши на собі рішучість і мужність наших воїнів, припиняли свої провокаційні дії", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл українських позицій неподалік Павлополя і Пісок.

Також обстріли були зафіксовані поблизу Новотошківського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілу не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації порушили зобов'язання про припинення вогню і 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Крім того, окупаційні адміністрації на непідконтрольної частини Донбасу приховують реальну інформацію про захворюваності COVID-19, де вже понад 400 заражених, а лікарні переповнені.