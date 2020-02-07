На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды вблизи населенного пункта Орехово и рядом с Крымским.

"Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 февраля, российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты применяли против украинских подразделений минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вчера на Донбассе был ранен один военный.