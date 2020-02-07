На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 7 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Один обстріл в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив по захисникам Новомихайлівки.

Три ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - двічі поблизу населеного пункту Оріхове і поруч з Кримським.

"Сьогодні, 7 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 лютого, російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували проти українських підрозділів міномети 120-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Вчора на Донбасі був поранений один військовий.