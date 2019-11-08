На Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения

На Донбассе с начала текущих суток, 8 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранен один военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По позициям Объединенных сил было зафиксировано три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского, у Зализного и неподалеку Зайцевого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов у Водяного.

"В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил и средств в районе Петровского на Донбассе переносится. В ОБСЕ заявили, что разведение сил на участке №3 начнется в субботу, 9 ноября. Украинская сторона планировала начать разведение сил вблизи Петровского сегодня, 8 ноября.

Как писало РБК-Украина, 7 ноября в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил. Еще четверо украинских военных получили ранения. В целом боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня.