На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення

На Донбасі з початку поточної доби, 8 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого поранений один військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

По позиціях Об'єднаних сил було зафіксовано три обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського, у Залізного і неподалік Зайцевого.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів у Водяного.

"Протягом поточної доби в результаті обстрілу поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розведення сил і засобів в районі Петровського на Донбасі переноситься. В ОБСЄ заявили, що розведення сил на ділянці №3 розпочнеться в суботу, 9 листопада. Українська сторона планувала почати розведення сил поблизу Петровського сьогодні, 8 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 листопада в результаті обстрілу ворожих на Донеччині загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ще четверо українських військових отримали поранення. В цілому бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.