ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе

Новина українською →
Киев, Суббота 13 ноября 2021 07:58
Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе Фото: боевики обстреливают украинские позиции (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометов разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, оккупанты производили обстрелы: в направлении Попасной и Новоалександровки, в сторону Новотроицкого, вблизи Новолуганского, возле Широкино.

По состоянию на 7:00, 13 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, 11 ноября на Донбассе в результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов
"Желтую" зону карантина в Украине снова расширили. В "красной" - 18 регионов
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку