На Донбасі бойовики з безпілотника атакували українські позиції

Проросійські бойовики на Донбасі з безпілотника атакували українські позиції. Інцидент стався в районі Чермалика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони .

А в районі населеного пункту Чермалик задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цих дій немає.

Зокрема, у напрямку Троїцького противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Повідомляється, що з ранку на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель двох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Також напередодні стало відомо, що проти України воюють понад 2 000 кадрових російських військових, які займають командні посади у незаконних збройних формуваннях.