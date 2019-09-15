На Донбассе боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе в течение суток, 15 сентября, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС.

Враг дважды обстрелял позиции ООС возле Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие вблизи Новогнатовки. Неподалеку Николаевки боевики нарушили режим тишины из стрелкового оружия; вблизи Водяного применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС. Враг дважды применил минометы калибра 120-мм и 82-мм вблизи Новолуганского. В районе Зайцево боевики нарушили режим тишины, применив минометы калибра 82-мм.

Напомним, в течение прошлых суток, 14 сентября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.