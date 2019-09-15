На Донбасі бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі протягом доби, 15 вересня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції українських військових із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме - мінометів калібру 120-мм і 82-мм. Також, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили шість обстрілу позицій ООС.

Ворог двічі обстріляв позиції ООС біля Авдіївки з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю поблизу Новогнатовки. Неподалік Миколаївки бойовики порушили режим тиші зі стрілецької зброї; поблизу Водяного застосували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстрілу позицій ООС. Ворог двічі застосував міномети калібру 120-мм і 82-мм поблизу Новолуганского. В районі Зайцево бойовики порушили режим тиші, застосувавши міномети калібру 82-мм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 вересня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.