На Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции ООС

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди личного состава украинских войск не допущено

На Донбассе за день, 18 ноября, боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенные сил.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Желобок, Светлодарск, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, вблизи Желобка противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Светлодарска - 120 мм.

Отмечается, что потерь среди личного состава украинских войск не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой Объединенных силами.

Напомним, что за минувшие сутки, 17 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Ореховое, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорных пунктах неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутового, Лебединского и Широкиного боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.