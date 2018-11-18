На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики 16 раз обстреляли позиции ООС

На протяжении прошлых суток, 17 ноября 2018, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, противник 16 раз обстрелял позиции подразделений объединенных сил. При этом, враг 10 раз использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Ореховое, Свободный, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Свободного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорных пунктах неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутового, Лебединского и Широкиного боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"Во время боевых действий, 17 ноября, ранение несовместимое с жизнью получил один военнослужащий объединенных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от начала суток, 18 ноября, противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС неподалеку Гнутового.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашения об отводе тяжелой техники.