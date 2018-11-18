На Донбасі бойовики 8 раз обстріляли позиції ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу українських військ не допущено

На Донбасі за день, 18 листопада, бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Жолобок, Світлодарськ, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутово. Крім того, поблизу Жолобка противник застосував міномети калібру 82 мм, а в районі Світлодарська - 120 мм.

Наголошується, що втрат серед особового складу українських військ не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою Об'єднаних силами.

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 листопада, у зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошковское, Горіхове, Троїцьке і Світлодарськ. Крім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного і Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного бойовики вели вогонь із стрілецької зброї і гранатометів.