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На Донбассе боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 13:31
На Донбассе боевики 7 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреливали украинские позиции вблизи Новолуганского, Попасного, Павлополя, Новотроицкого и Авдеевки

На Донбассе боевики с начала суток 6 октября 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Сообщается, что трижды боевики обстреливали позиции украинских военных на Луганском направлении. В частности, вблизи Новолуганского были использованы минометы 82-го калибра, подствольные гранатометы и пулеметы, вблизи Попасной применялось стрелковое оружие. Еще четыре раза боевики нарушали "режим тишины" на Донецком направлении - вблизи Павлополя, Новотроицкого и Авдеевки. Использовались при этом гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов с начала суток ранение получил один украинский военный.

Напомним, в результате обстрелов 5 октября двое украинских военных получили ранения. В целом за прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что в ОБСЕ заявили об увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. По их информации за сутки 4 октября было зафиксировано почти 250 взрывов.

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