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На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 13:31
На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Новолуганского, Попасного, Павлополя, Новотроїцького та Авдіївки

На Донбасі бойовики від початку доби 6 жовтня 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримав один український військовий. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

Повідомляється, що тричі бойовики обстрілювали позиції українських військових на Луганському напрямку. Зокрема, поблизу Новолуганского були використані міномети 82-го калібру, підствольні гранатомети і кулемети, поблизу Попасної застосовувалася стрілецька зброя. Ще чотири рази бойовики порушували "режим тиші" на Донецькому напрямку - поблизу Павлополя, Новотроїцького та Авдіївки. Використовувалися при цьому гранатомети, кулемети і стрілецька зброя.

В результаті обстрілу від початку доби поранення отримав один український військовий.

Нагадаємо, в результаті обстрілу 5 жовтня двоє українських військових отримали поранення. Загалом за минулу добу бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що в ОБСЄ заявили про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За їх інформацією за добу 4 жовтня було зафіксовано майже 250 вибухів.

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