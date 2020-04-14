На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, в ВСУ потерь нет

На Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На протяжении суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм

Позиции Объединенных сил возле н.п.Пески боевики с направления населенного пункта Веселое обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против защитников вблизи Павлополя, Красногоровки и Тарамчука оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 13 апреля не было.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие ранили как минимум двух российских наемников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ООС возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. Потерь среди украинских во нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 12 апреля российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ООС. В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих.