На Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції ООС, у ЗСУ втрат немає

На Донбасі 13 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Упродовж доби бойовики відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики шість разів відкривали вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 мм.

Позиції Об’єднаних сил біля Пісків бойовики з напрямку населеного пункту Веселе обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Проти захисників поблизу Павлополя, Красногорівки і Тарамчука окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів 13 квітня не було.

За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Бойовики зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції ООС біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру - поруч з Красногорівкою. Втрат серед серед українських во немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за 12 квітня російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що окупаційні сили намагаються дискредитувати українських військовослужбовців.