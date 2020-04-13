На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины"

Иллюстратвиное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

В понедельник, 13 апреля, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Песков, вблизи Павлополя, по населенному пункту Украинское.

"Применяя штатное вооружение, украинские воины жестко подавили вражеские огневые провокации", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел украинских позиций вблизи Крымского.

На действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность.

"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ООС. В результате обстрелов один военный погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих. Оккупанты распространяют неправдивую информацию о причастности Объединенных сил к гибели мирных жителей на Донбассе. Также наемники препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ.