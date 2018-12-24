На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, 24 декабря, боевики в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 противник два раза нарушил режим прекращения огня на Луганском направлении. В частности с использованием гранатометов и минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новоалександровка и Кряковка.

На Донецком направлении враг совершил 5 прицельных обстрелов украинских позиций с использованием ручных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Пески, Камьянка, Водяное и Тарамчук.

Отмечается, что при обстрелах вооружение запрещенное минскими договоренностями не использовалось. Потерь в рядах подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Фото: ситуация на Донбассе по состоянию на 24 декабря 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток, 23 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было произведено ни одного обстрела украинских позиций. Потерь среди украинских военных нет.