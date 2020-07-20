На Донбасі бойовики 7 разів порушили "тишу", били з артилерії і мінометів

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу загинув український військовий

У понеділок, 20 липня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Незаконні збройні формування Російської Федерації застосували заборонену мінськими угодами озброєння, використавши не тільки міномети, але й артилерійські установки.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і 120-мм мінометів по українських позиціях поблизу Миронівського. Близько Причепилівки окупанти застосували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також ворожі обстріли були зафіксовані неподалік Шумів. Там бойовики задіяли автоматичні станкові гранатомети, стрілецьке та снайперське озброєння.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів у Мар'їнки, Старогнатівки, Широкіне і Павлополя.

На ділянках розведення обстрілу зафіксовано не було.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовий.

Крім того, вчора на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню.