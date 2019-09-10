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На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    10.09.2019 - 20:23
На Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О раненых или погибших не сообщается

На Донбассе с начала суток, 10 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: недалеко от Богдановки из направления Петровского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Новотроицкого со стороны Докучаевска - из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки по направлению Минерального - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Уживки - из стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Катериновки направления Молодежного - из автоматического гранатомета; вблизи Крымского направления Желобка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки по направлению Калинового - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

О раненых или погибших не сообщается

Напомним, за прошедшие сутки, 9 сентября, на Донбассе боевики осуществили 13 обстрелов, в результате чего один украинский военный получил боевое ранение.

Ранее представитель Министерства обороны украины Александр Мотузяник заявил, что вооруженные силы Российской Федерации во время учений на Донбассе отрабатывают ведение активных наступательных боевых действий.

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