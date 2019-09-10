На Донбассе ранен украинский военный

Иллюстративное фото (ООС)

Всего за сутки зафиксированы 13 обстрелов

В течение прошлых суток, 9 сентября, на Донбассе боевики осуществили 13 обстрелов, в результате чего один украинский военный получил боевое ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись в районе Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опросного, Павлополя. Кроме того, обстреливали позиции сил ООС неподалеку Зайцевого, Троицкого и Причепиловки.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Об'объединенных сил один военнослужащий получил боевое ранение", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Ранее представитель Министерства обороны украины Александр Мотузяник заявил, что вооруженные силы Российской Федерации во время учений на Донбассе отрабатывают ведение активных наступательных боевых действий.

Напомним, за предыдущие сутки, 8 сентября, боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один украинский военный получил ранения.