На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про поранених або загиблих не повідомляється

На Донбасі з початку доби, 10 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки з напрямку Петрівського - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - зі стрілецької зброї; неподалік Авдіївки з напрямку Мінерального - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Ужівки - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Катеринівки з напрямку Молодіжного - з автоматичного гранатомета; поблизу Кримського з напрямку Жолобка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новозванівки з напрямку Калинового - зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Про поранених або загиблих не повідомляється

Нагадаємо, протягом минулої доби, 9 вересня, на Донбасі бойовики здійснили 13 обстрілів, унаслідок чого один український військовий отримав бойове поранення.

Раніше представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що збройні сили Російської Федерації під час навчань на Донбасі відпрацьовують ведення активних наступальних бойових дій.