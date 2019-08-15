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На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 20:37
На Донбасі бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється

На Донбасі з початку доби 15 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили сім разів режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як наголошується, в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - один обстріл українських позицій.

Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 14 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

Крім того, за даними української розвідки, у бойовиків на Донбасі вилучають російські паспорти, щоб запобігти дезертирство.

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