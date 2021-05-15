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На Донбасі бойовики 6 разів обстрілювали позиції ООС: втрат серед українських військових немає

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Донбас, Субота 15 травня 2021 17:30
На Донбасі бойовики 6 разів обстрілювали позиції ООС: втрат серед українських військових немає Фото: обстріл українських позицій на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Збройні формування Російської Федерації з початку 15 травня шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, противник два рази відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру біля Водяного. Три обстріли з мінометів 82-го калібру зафіксовані поблизу населеного пункту широке.

Біля Мар'їнки бойовики два стріляли по позиціях українських військових з автоматичних станкових і протитанкових гранатометів. Вогонь противником вівся також в районі населеного пункту Гладосове - тут також застосовувалися гранатомети.

"Бойових втрат серед особового складу ООС в результаті ворожого обстрілу немає", - наголошується в повідомленні.

Про всі факти порушень проросійськими бойовиками режиму перемир'я українська сторона СЦКК оперативно повідомила спостережної місії ОБСЄ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню 14 травня. По позиціях українських військових били з артилерійських установок, мінометів і великокаліберних кулеметів.

Відзначити, на Донбасі загинув український військовий. Він отримав важке кульове поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики обстрілювали Донбас з танків. Загинув український воїн.

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