На Донбассе боевики 6 раз нарушили "тишину": обстреливали из артиллерии и пулеметов

От начала суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики 6 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
С начала суток пророссийские боевики шесть раз открывали огонь:
На территории Луганщины был зафиксирован полет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 10 гектаров территории и уничтожили 165 взрывоопасных предметов.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе, в результате обстрелов боевиков - погиб украинский военнослужащий.