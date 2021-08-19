На Донбасі бойовики 6 разів порушили "тишу": обстрілювали з артилерії та кулеметів

Від початку доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики 6 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Від початку доби проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь:
На території Луганщини було зафіксовано політ ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 10 гектарів території та знищили 165 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що на Донбасі, внаслідок обстрілів бойовиків - загинув український військовослужбовець.