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На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    11.09.2019 - 19:19
На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про поранених або загиблих не повідомляється

На Донбасі з початку доби 11 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Богданівки, поблизу Невельського і неподалік Новогнатовки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Жолобки і в районі Зайцевого.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню, четверо військовослужбовців отримали поранення, ще два - бойові травмування.

Крім того, ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській не можуть розпочатися, так як бойовики не виконали демонтаж фортифікаційних споруд.

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