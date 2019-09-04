На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 4 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил. а именно неподалеку Водяного и вблизи Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Майорского, неподалеку Шумов, около Южного.

О раненных или погибших не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области в районе операции Объединенных сил пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса.

Кроме того, в украинской стороне СЦКК сообщили о фактах применения минометов со стороны боевиков во время обстрелов украинских позиций 3 и 4 сентября. Отмечалось, что вчера оккупанты выпустили 6 мин 120-го калибра по подразделениям ООС в районе Водяного.