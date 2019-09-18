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На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 19:21
На Донбасі бойовики 4 рази обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про загиблих або поранених не повідомляється

На Донбасі з початку доби 18 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу позицій ОС, а саме неподалік Березового та поблизу Водяного.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил - неподалік Травнегвоо і поблизу Кримського.

Про загиблих або поранених не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий загинув і ще двоє отримали поранення.

Крім того, за даними ООН, за більш ніж п'ять років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів.

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