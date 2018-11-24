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На Донбассе боевики 2 раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    24.11.2018 - 15:46
На Донбассе боевики 2 раза обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Потерь среди украинских военных нет

С начала суток, 24 ноября, боевики 2 раза осуществили обстрелы позиций подразделений операции объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщается, противник выпустил более 10 мин калибра 82-мм и провел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.

Кроме того, в районе населенного пункта Новолуганське боевики обстреляли позиции военных объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь в результате боевых действий от начала текущих суток в составе подразделений объединенных сил нет", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в ответ на обстрелы со стороны боевиков подразделения объединенных сил применили очередные огневые средства и принуждали врага к соблюдению режима тишины.

Карта ООС 24 ноябряФото: ситуация на Донбассе по состоянию на 24 ноября 2018

Напомним, что в течение минувших суток, 23 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Противник 11 раз открывал огонь по позициям подразделений объединенных сил.

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