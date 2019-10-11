На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 11 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела, а именно неподалеку Талаковки, вблизи Новотроицкого, неподалеку Славного и вблизи Водяного.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 10 октября, на Донбассе боевики нарушили режим прекращения огня 27 раз. В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Кроме того, в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова погиб раненый на Донбассе украинский военный. Он был ранен в районе проведения ООС 8 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 октября Трехсторонняя контактная группа в Минске определит возможности для разведения сил конфликта на Донбассе. Вопрос разведения сил будет вынесен на обсуждение из-за того, что стороны не смогли самостоятельно договориться о процессе.