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На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 19:46
На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу українські військові не постраждали

З початку поточної доби, 11 жовтня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу, а саме неподалік Талаковки, поблизу Новотроїцького, неподалік Славного і поблизу Водяного.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 27 разів. В результаті обстрілу загинув один український військовий.

Крім того, у Дніпровській обласної клінічної лікарні ім. Мечникова загинув поранений на Донбасі український військовий. Він був поранений в районі проведення ООС 8 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 жовтня Тристороння контактна група в Мінську визначить можливості для розведення сил конфлікту на Донбасі. Питання розведення сил буде винесено на обговорення з-за того, що сторони не змогли самостійно домовитися про процесі.

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