На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики продовжують застосовувати заборонену мінськими угодами зброю

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби 8 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив один обстріл поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив три обстрілу, а саме поблизу Луганського, неподалік Світлодарська та

поблизу Травневого.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що збройні формування Російської Федерації і її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 7 жовтня, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, українські військові не постраждали.

Крім того, під час розведення військ в Золотому безпека і громадський порядок забезпечують додаткові сили поліції.