На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 9 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) незаконные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Водяного с направления Саханки - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевск - из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Авдеевки по направлению Каштанового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Зайцевого по направлению Гольмовского - из минометов калибра 82 мм

О раненых или погибших не сообщается.

Напомним, на Донбассе в течение прошлых суток, 8 сентября, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирования. Сообщается, что за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом были применены запрещенные Минскими соглашениями калибры вооружения.

РБК-Украина сообщало, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в ближайшее время. По сообщению Министерства иностранных дел Украины, Владимир Зеленский готов к встрече в сентябре.