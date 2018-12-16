На Донбассе боевики 2 раза обстреляли позиции ООС

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

От начала суток, 16 декабря, боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов совершил обстрел позиций украинских военных в районе населенного пункта Чермалык.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное подразделениями Объединенных сил было зафиксировано 6 разрывов вражеских мин 82-го калибра.

"Потерь от начала этих суток в результате боевых действий среди наших украинских героев нет", - отметили в Минобороны.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 декабря 2018

Напомним, что в течение прошлых суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный.

Добавим, что по данным ООН, в результате вооруженных действий на востоке Украины количество мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилась по сравнению с предыдущим месяцем, за этот период восемь получили ранения, а двое погибли в результате взрыва мин.