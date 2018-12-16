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На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 15:18
На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 16 грудня, бойовики 2 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів здійснив обстріл позицій українських військових в районі населеного пункту Чермалик.

Крім того, поблизу населеного пункту Водяне підрозділами Об'єднаних сил було зафіксовано 6 розривів ворожих мін 82-го калібру.

"Втрат від початку цієї доби внаслідок бойових дій серед наших українських героїв немає", - зазначили в Міноборони.

На Донбасі бойовики 2 рази обстріляли позиції ООС

Ситуація на Донбасі станом на 16 грудня 2018

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув один український військовий.

Додамо, що за даними ООН, внаслідок збройних дій на сході України кількість мирних жертв на Донбасі впродовж листопада 2018 року скоротилася в порівнянні з попереднім місяцем, за цей період вісім отримали поранення, а двоє загинули внаслідок вибуху мін.

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